Xbox, ecco i nuovi Deals with Gold: tutti gli sconti di Halloween

Mancano ormai pochi giorni alla festa più spaventosa e terrificante dell’anno. Microsoft, per l’occasione, ha lanciato sull’Xbox Store i nuovi Deals with Gold, che comprendono un’interessante iniziativa dedicata proprio ad Halloween. Dal 27 ottobre fino al 2 novembre, gli appassionati della console possono usufruire di una ricca tornata di sconti che riguarda alcuni titoli horror per Xbox One e Xbox 360, ma non solo. Tra i giochi a tema Halloween in promozione troviamo Amnesia: Collection proposta con uno sconto del 90% sul prezzo di listino, a 2,99 euro, ma anche SOMA, acquistabile sempre a 2,99 euro.

I giochi horror in sconto

approfondimento

Epic Games Store, al via le offerte di Halloween 2020

Tra gli altri giochi “da brivido” in sconto ci sono anche serie complete, come Dead Island, Dead Space e Dead Rising, tutte vendute a prezzi molto più bassi del solito. È possibile trovare anche Silent Hill: HD Collection a 7,49 euro, Outlast: Bundle of Terror a 4,99 euro e Dying Light: The Following a 7,99 euro. Capcom partecipa agli sconti con Resident Evil, la saga horror per antonomasia. Sono disponibili vari capitoli a un prezzo minore del solito: Resident Evil 2 sarà disponibile a 15,99 euro (60% di sconto), Resident Evil 3 a 29,99 euro e Resident Evil 7 a 19,99 euro. Un altro gioco Capcom in sconto è Devil May Cry 5, venduto per l’occasione a 19,99 euro. Pur essendo meno lugubre degli altri giochi finora menzionati, l’avventura di Dante, Nero e V è comunque ricca di demoni pronti a fare la pelle ai protagonisti e si sposa bene con l’atmosfera tipica di Halloween.



Gli altri titoli scontati

Oltre ai giochi tipicamente vicini alle atmosfere di Halloween, sull’Xbox Store sono presenti molti altri giochi famosi in sconto. Eccone alcuni: Sekiro: Shadows Die Twice a 45,49 euro, Doom Eternal a 34,00 euro, Assassin’s Creed Odyssey a 20,99 euro, Code Vein a 27,99 euro, Stat Wars Jedi: Fallen Order a 34,99 euro, Prey a 14,99 euro, Borderlands 3 a 27,99 euro, Shadow of the Tomb Raider: Definitve Edition a 19,79 euro e Metro Exodus a 15,99 euro. Sulla pagina di Major Nelson dedicata ai Deals with Gold è possibile trovare l’elenco completo dei giochi venduti a un prezzo più basso del solito fino al 2 novembre.