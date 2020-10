Epic Games Store, al via le offerte di Halloween 2020

Mancano ormai pochi giorni alla festa più spaventosa e terrificante dell’anno, ed Epic Games, proprio come lo scorso anno, ha deciso di giocare d’anticipo lanciando sul suo store le Offerte di Halloween 2020, una tornata di sconti dedicati ad alcuni titoli che chiaramente si riferiscono al tema horror, ma non solo. I saldi dureranno fino al 5 novembre, e consentono agli utenti di acquistare una serie di giochi a prezzi ribassati. “Risparmia fino al 75% su titoli selezionati del nostro catalogo. Ricorda: i buoni Epic possono ancora essere utilizzati per giochi e add-on del valore di 14,99 euro o superiore”, annuncia Epic Games .

Le offerte più interessanti

Tra le offerte più interessanti, elencate su una pagina dello store dedicata agli sconti di Halloween, troviamo Borderlands 3, disponibile al prezzo di 29,99 euro anziché 59,99 e Crysis Remastered, acquistabile al prezzo di 19,49 euro anziché 29,99. Sono in promozione anche Red Dead Redemption 2, proposto al prezzo di 40,19 euro, anziché 59,99, e la Premium Edition di Grand Theft Auto V, disponibile al costo di 14,99 euro anziché 29,99. Tra le offerte troviamo anche Mafia II: Definitive Edition, proposta a 14,99 euro (anziché 29,99), Hades, disponibile al costo di 16,79 euro (anziché 20,99), Death Stranding a 41,99 euro anziché 59,99 e Star Wars Jedi: Fallen Order, in offerta a 29,99 euro (anziché 59,99).

Epic Games Store: Costume Quest 2 e Layers of Fear 2 gratis per PC

Ma le novità non sono finite. Dal 22 ottobre 2020, sull’Epic Games Store sono disponibili due nuovi giochi gratis per Pc. Si tratta di Costume Quest 2 e Layers of Fear 2. Entrambi i titoli, preannunciati dalla software house la scorsa settimana, potranno essere riscattati gratuitamente fino al 29 ottobre 2020. Costume Quest 2, sviluppato da Double Fine Productions, è un gioco di avventura perfetto per Halloween. “Esplora spettrali paesaggi senza tempo, indossa adorabili nuovi costumi in grado di trasformarti in un potente guerriero di Halloween, raccogli figurine di dolcetti da brivido e usale per combattere contro una legione di cattivi ossessionati dall'igiene”, riporta la descrizione del titolo. Layers of Fear 2, il secondo episodio della serie horror targata Bloober Team, è, invece, un gioco horror psicologico in prima persona, con enfasi sull'esplorazione e sulla storia. I giocatori controllano un attore di Hollywood che accetta la proposta di un enigmatico regista, il quale gli chiede di interpretare il ruolo del protagonista di un film.