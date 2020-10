Giganti del web, Mediobanca: 46 miliardi di tasse non pagate

Circa la metà dell'utile ante imposte, legato alla differenza tra i ricavi e i costi aziendali, con l'eccezione delle imposte sul reddito, prodotto dai giganti del web e del software è tassato in Paesi con fiscalità agevolata, tra cui l'Irlanda e Singapore, con un relativo risparmio fiscale di oltre 46 miliardi, calcolato nel quinquennio 2015-2019. Ed il tax rate effettivo delle multinazionali dell’ambito WebSoft (Software & WebCompanies), risulta così pari al 16,4%, al di sotto di quello teorico che si attesterebbe al 22,2%. E’ quanto emerso da uno studio di R&S Mediobanca che ha analizzato i bilanci di 25 giganti del settore, proprio nel quinquennio 2015-2019. Di queste 13 operano in massima parte nell’internet retailing (e-commerce, entertainment services, online travel e sharing mobility), 7 nella produzione di software e 5 nell’internet services (social, search engine, web portal), 14 hanno sede negli Stati Uniti, 6 in Cina, 3 in Giappone e 2 in Europa (Germania). Dal rapporto, solo per citare alcuni dei big, è stato calcolato come Microsoft, Alphabet (Google) e Facebook abbiano potuto pagare meno tasse rispettivamente per 14,2 miliardi, 11,6 e 7,5 miliardi a testa sfruttando tra l'altro, al pari degli altri colossi del settore, il fisco più favorevole anche in Usa e Cina.