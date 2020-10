Lenovo presenta il nuovo ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise

Dopo X1 Fold, un altro Chromebook di Lenovo si prepara ad arrivare sul mercato sotto il brand ThinkPad: si tratta di C13 Yoga Chromebook Enterprise. Il dispositivo è caratterizzato da un form factor flessibile e da uno schermo IPS FHD da 13,3 pollici in grado di ruotare completamente, con formato 16:9. Il processore è un AMD Ryzen 3700 U. Per la prima volta, l’iconico trackpoint rosso di Lenovo fa il suo debutto su un portatile con sistema operativo Chrome OS, accompagnato dal pennino (opzionale), tipico della serie Yoga.

Le caratteristiche estetiche del dispositivo

Sul piano estetico, ThinkPad C13 Yoga Chromebook Enterprise si differenzia dagli altri ThinkPad per la colorazione Abyss Blue. In generale si tratta di un dispositivo leggero, con un peso di poco inferiore agli 1,5 kg e uno spessore di 15,5 millimetri. Negli Stati Uniti, dove uscirà tra breve, avrà un prezzo di 579 dollari, mentre non si sa ancora nulla di un possibile arrivo in Europa.



Presentata la nuova linea di ThinkBook

Alla fine di settembre, Lenovo ha alzato il sipario su una nuova linea di dispositivi ThinkBook, pensata per soddisfare le esigenze degli utenti che lavorano in mobilità. È composta da vari modelli e combina un design moderno con funzionalità all’avanguardia. Nella stessa occasione, l’azienda cinese ha svelato anche ThinkPad X1 Nano, il più leggero ThinkPad di sempre e ThinkPad X1 Fold, il primo Pc pieghevole al mondo. Tra i nuovi dispositivi, uno dei più performanti è ThinkBook 13s Gen 2. Lenovo l’ha messo a punto per soddisfare i requisiti della piattaforma Intel Evo attraverso le specifiche hardware e una migliorata esperienza d’uso sui fronti della reattività, la riattivazione istantanea, la durata della batteria e la ricarica rapida. Sarà disponibile da dicembre 2020, a partire da 779 euro (+ IVA). Gli altri nuovi dispositivi della linea ThinkBook sono ThinkBook 14s Yoga, ThinkBook 15p i, ThinkBook 15 Gen 2 AMD e ThinkBook 14 Gen 2.