Genshin Impact omaggia Zelda: ecco come trovare la Master Sword

Tra i giochi più popolari dell’ultimo periodo è impossibile non elencare Genshin Impact. L’rpg free to play di MiHoYo, disponibile per dispositivi mobile, Pc e PlayStation 4, ha attirato l’attenzione dei videogiocatori grazie a elementi come un mondo vasto e coloratissimo tutto da esplorare, personaggi dal design ricercato, una colonna sonora di buona fattura e un sistema di combattimento più profondo di quel che potrebbe sembrare a primo impatto. Inoltre, anche alcune meccaniche di gameplay ispirate a The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno fatto parlare di sé. Prima della sua uscita, il gioco era stato addirittura additato come un clone della famosa esclusiva Nintendo. Anche se ora l’accusa sembra risibile, è innegabile che l’ultima avventura di Link abbia influenzato in più di un modo lo sviluppo di Genshin Impact. Forse è proprio per questo motivo che nel gioco è possibile trovare un omaggio alla serie ideata da Shigeru Miyamoto. Si tratta della Master Sword (nota anche come Spada Suprema), l’arma utilizzata da Link per affrontare il temibile Ganon.