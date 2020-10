Pokémon GO, ecco come catturare Pikachu col cappellino di Ash

Ormai da più di due decenni Pikachu è la mascotte ufficiale di Pokémon e nel corso degli anni i fan si sono abituati a vederlo vestito in tutti i modi possibili e immaginabili. In Rubino Omega e Zaffiro Alpha, i remake dei giochi di terza generazione, è possibile vederlo vestire i panni di un wrestler, di una rockstar e persino di una damigella. In Sole e Luna, invece, il topo elettrico si limita a indossare varie versioni dell’iconico cappellino di Ash, il protagonista della serie animata. Presto anche in Pokémon GO sarà possibile catturare questa simpatica variante di Pikachu per un periodo di tempo limitato.