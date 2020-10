Outlook down, problemi con la mail: il login non funziona

Si prospetta una giornata da dimenticare per Outlook, il servizio di posta elettronica di Microsoft . Come indicano le numerose segnalazioni arrivate sul sito downdetector dalle 8:00 di oggi, giovedì primo ottobre, molti utenti non riescono a effettuare il login. Il problema riguarda sia la versione web del servizio sia l’applicazione per dispositivi mobile. La mappa presente su downdetector indica che, almeno per il momento, il down interessa perlopiù il Nord Italia, anche se non mancano segnalazioni anche dal Centro e dal Sud della Penisola.

Un problema diffuso

Sui social, gli ultimi post relativi all’hashtag #outlookdown e la mappa presente sulla versione internazionale di downdetector indicano che il problema non interessa solo l’Italia, ma anche altri Paesi del mondo, tra cui l’India, l’Inghilterra, la Spagna e la Francia. Al momento non sono note le cause del down e non è chiaro quando i tecnici di Microsoft interverranno per ripristinare il corretto funzionamento del servizio.



Il down di PosteMobile

Negli scorsi giorni, anche PosteMobile ha dovuto far fronte a una serie di disservizi che hanno creato problemi agli utenti dell’operatore di rete mobile e fissa. Per svariate ore, downdetector è stato invaso da segnalazioni riguardanti l’impossibilità di effettuare o ricevere chiamate e di navigare su Internet. Anche il sito di PosteMobile e il numero dell’assistenza clienti risultavano molto difficili da raggiungere. Dopo aver risolto tutti i problemi, il gestore ha deciso di chiedere scusa agli utenti colpiti dal down, facendo loro un regalo. “Per scusarci dei disagi causati il 28 settembre offriamo in regalo ai nostri clienti di telefonia mobile: 100 Giga gratuiti di navigazione Internet per un mese! L’attivazione è automatica. I Giga di traffico Internet saranno validi per un mese da quando riceverai l’sms di attivazione”. Una nota ufficiale chiarisce poi che per la clientela PosteMobile (privati e titolari di partita IVA) l’unica condizione è dettata dall’avere una sim ricaricabile che alla data in cui si è verificato il guasto della rete risultasse attiva.