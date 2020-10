Google annuncia ufficialmente i nuovi smartphone Pixel 5 e Pixel 4A 5G

I due dispositivi sono stati presentati nel corso dell’vento in streaming “Launch Night In”. Sono entrambi compatibili con le reti di quinta generazione. Per ora non è previsto un loro arrivo in Italia

Nel corso dell’evento in streaming “Launch Night In”, Google ha ufficialmente presentato i suoi nuovi smartphone Pixel 5 e Pixel 4A 5G. Sono entrambi compatibili con le reti di quinta generazione. Dal 15 ottobre il nuovo top di gamma sarà disponibile in nove Paesi: Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Giappone, Taiwan, Regno Unito e Usa. Per ora non si sa nulla di un suo possibile arrivo in Italia. Lo stesso vale per Pixel 4A 5G, che arriverà il 15 ottobre in Giappone e da novembre negli altri Paesi in cui debutterà anche il suo “fratello maggiore”.

Pixel 5 - Google