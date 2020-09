Ecco LG K42 e K52, smartphone low cost con cinque fotocamere

Le caratteristiche di LG K42 e K52

approfondimento

LG Wing, lo smartphone con due schermi che facilita il multitasking

I due cellulari si presentano con un design innovativo: il retro del K42 mostra un motivo ondulato dal colore cangiante con un rivestimento UV che lo protegge da segni e graffi. LG K52 ha una finitura opaca resistente alle impronte, che crea un particolare effetto ottico. I nuovi smartphone della serie K montano un display FullVision Eye da 6,6 pollici e proporzioni 20:9. La fotocamera frontale è alloggiata in un piccolo foro centrale e la parte anteriore dello smartphone è circondata da cornici sottili e leggere. L’esperienza multimediale è arricchita dall’LG 3D Sound Engine, che sfrutta l’intelligenza artificiale per restituire un ottimo senso di immersione, distribuendo un audio autentico e dettagliato, ottimizzato per ogni tipo di contenuto. Per quanto riguarda le colorazioni il primo sarà disponibile in Green, Gray e Sky Blue, mentre il K52 in Blue e in White. La batteria è da 4000mAh.