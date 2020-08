LG presenta a sorpresa K31, un nuovo smartphone di fascia medio-bassa

A pochi mesi dalla presentazione ufficiale del tanto vociferato smartphone Velvet, disponibile in Italia dallo scorso maggio, LG ha presentato a sorpresa un nuovo dispositivo di fascia medio-bassa, che va ad arricchire la gamma di smartphone della serie “K”. Si tratta di LG K31, simile per design e scheda tecnica al G8 ThinQ.

Riservato per ora unicamente al mercato Usa, il nuovo smartphone di LG è già disponibile negli Stati Uniti nella colorazione silver al prezzo di 149,99 dollari, che corrispondono a circa 126 euro. Per ora LG non si è ancora sbilanciata riguardo la sua futura commercializzazione in altri Paesi.

LG K31: specifiche tecniche

Caratterizzato da un design semplice ma accattivante, molto simile soprattutto nella parte posteriore agli scorsi modelli LG G5 e LG G8 ThinQ, il nuovo smartphone di LG monta un display da 5,7 pollici FullVision con risoluzione HD+ (1520x720 pixel) .

LG K31 ha come sistema operativo Android 10, offre 2 GB di Ram e 32 GB di memoria interna espandibile tramite slot microSD e si basa su un processore MediaTek Helio P22.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una doppia camera posteriore con sensore principale da 13 megapixel, abbinato a una lente grandangolare da 5 megapixel. La camera per i selfie è, invece, da 5 megapixel.

“Ottieni immagini d'azione nitide con questa fotocamera posteriore, dotata di messa a fuoco automatica con rilevamento di fase per un'acquisizione super rapida”, precisano gli sviluppatori nella scheda tecnica del prodotto.

Quanto alla batteria, ne monta una da 3.000 mAh.

Completano l’offerta, un sensore di impronte digitali posizionato nella parte posteriore del dispositivo e un jack audio da 3,5mm.