LG Wing, lo smartphone con due schermi che facilita il multitasking

Il display principale ruota di 90 gradi e ne scopre un secondo nascosto, utile per diverse funzioni come l’utilizzo di due app in contemporanea

LG Electronics ha svelato LG Wings, il primo smartphone della gamma Explorer Project, durante un evento di lancio online. In linea con l’obiettivo di scoprire concetti di usabilità ancora inesplorati nel mondo mobile, Wing presenta un secondo schermo “nascosto” quando si ruota il display principale di 90 gradi. Il secondo schermo, oltre che per la visualizzazione di contenuti, può essere utilizzato come impugnatura per usufruire della Gimbal Motion Camera, la prima al mondo integrata in uno smartphone. Il telefono, che è dotato di 5G, sarà disponibile in Sud Corea a partire da ottobre e a seguire nei principali mercati del Nord America ed Europa, Italia inclusa.

Il doppio display rotante di LG Wing All’apparenza è uno smartphone convenzionale con il display Oled da 6,8 pollici e la tripla fotocamera, ma con un gesto si può però scoprire la sua vera anima: il secondo schermo nascosto. Il display ruota infatti di 90 gradi in senso orario, posizionandosi in orizzontale e rivelando un secondo schermo da 3,9 pollici che permette nuove modalità di fruizione dei contenuti sullo smartphone. Ad esempio, far girare due app simultaneamente, una per ogni schermo, oppure migliorare l’utilizzo di una sola estendendola su due display. Atrimenti interagire con servizi di messaggistica e altri contenuti senza interrompere la visione di un video sullo schermo orizzontale. Con la funzione “Multi App” si possono impostare collegamenti predefiniti a coppie di applicazioni in modo che si aprano con un solo tocco, ciascuna sul suo schermo.

LG Wing - LG