Jabra annuncia gli auricolari Elite 85t con cancellazione del rumore

Jabra ha presentato la nuova serie di auricolari true wireless Elite 85t, dotata della funzione Advanced Active Noise Cancellation (ANC). Questa feature è stata resa disponibile anche per le Elite 75t, tramite degli aggiornamenti gratuiti del firmware nell’app Sound +. La rimozione del rumore permette non solo di migliorare l’esperienza di ascolto della musica, ma anche la qualità delle chiamate.

Le caratteristiche degli auricolari Elite 85t

Gli auricolari true wireless Elite 85t ereditano dai loro predecessori il tipico design a bottone. Sono dotati di un doppio chipset che garantisce l’efficacia della tecnologia Active Noise Cancellation e un’elaborazione del suono ottimale. Possono contare, inoltre, sulla funzione HearThrough, che permette all’utente di percepire l’ambiente che lo circonda. Sia questa feature che l’ANC sono completamente regolabili tramite un doppio cursore, che consente anche un passaggio graduale da una all’altra. La tecnologia a sei microfoni (tre in ciascun auricolare, due all’esterno e uno all’interno) offre un’ottima qualità della conversazione in chiamata, sia per l’utente che per il suo interlocutore. Gli altoparlanti da 12 mm, invece, consentono agli auricolari di produrre un suono di ottima qualità con bassi potenti, migliorando al tempo spesso il comfort e alleviando la pressione sull’orecchio tramite un innovativo design semi-aperto. I gommini sono stati ridisegnati: ora hanno una forma ovale e garantiscono una migliore tenuta nell’orecchio. Per quanto riguarda l’autonomia, gli Elite 85t offrono fino a 5,5 ore di ascolto con tecnologia ANC attiva, che si estendo a 25 ore con la custodia di ricarica (con ANC accesa) e a 31 ore (con ANC disattivata).

Prezzo e data di uscita

Gli auricolari true wireless Elite 85t arriveranno sul mercato a novembre, al prezzo di vendita di suggerito di 229 euro. Inizialmente sarà disponibile solo la versione titanio/nero, ma da gennaio 2021 arriveranno anche quelle oro/beige, rame/nero, nero e grigio da gennaio 2021.