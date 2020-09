Watch Dogs 2 e Football Manager 2020 gratis su Epic Games Store

I due giochi saranno disponibili fino a giovedì 24 ottobre, assieme al bizzarro Stick it to the Man! La prossima settimana saranno rimpiazzati da RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition

Sull’Epic Games Store sono disponibili tre nuovi giochi gratis da scaricare. Si tratta di Watch Dogs 2, Football Manager 2020 e Stick it to the Man! I nuovi titoli, che saranno disponibili fino a giovedì 24 settembre, prendono il posto del gestionale ferroviario Railway Empire e dell’avventura narrativa Where the Water Tastes Like Wine. La settimana prossima, invece, l’Epic Games Store regalerà a tutti gli utenti RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition.