Nintendo Switch Online, in arrivo Donkey Kong Country 2 e altri giochi

La libreria di giochi Nes e Snes del servizio Nintendo Switch Online sta per arricchirsi con nuovi titoli. Dal 23 settembre, tutti gli abbonati potranno divertirsi con alcuni classici usciti sulle console a 8 e 16 bit dell’azienda di Kyoto, tra cui l’immortale Donkey Kong Country 2: Diddy’s Kong Quest. Oltre al platform, arriveranno altri due giochi per Snes: Mario’s Super Picross e The Peace Keepers. Il catalogo Nes, invece, si arricchirà con S.C.A.T. Special Cybernetic Attack Team. Leggermente diversa la lineup giapponese, che include solo giochi per Snes: Super Tennis, Donkey Kong Country 2 Diddy’s Kong Quest, Fire Emblem Mystery of the Emblem e Wild Guns.

All’inizio di settembre, Nintendo ha aggiunto Super Mario All-Stars al catalogo di Nintendo Switch Online per celebrare il trentacinquesimo compleanno della sua mascotte. Il gioco è una raccolta che include le tre avventure dell’idraulico uscite in occidente sul Nintendo Entertainment System e Super Mario Bros.: The Lost Levels, conosciuto in Giappone come Super Mario Bros.2. Al di fuori del Paese del Sol Levante, infatti, al posto del sequel originale di Super Mario Bros. venne proposto un remake di Yume Kōjō: Doki Doki Panic, un platform dalle caratteristiche particolari.

Il successo di Super Mario 3D All-Stars

Sempre per festeggiare il trentacinquesimo compleanno di Super Mario Bros., Nintendo ha da poco annunciato Super Mario 3D All-Stars. Proprio come il gioco per Snes si tratta di una raccolta, che include le avventure 3D di Mario uscite su Nintendo 64, GameCube e Wii (eccezion fatta per Super Mario Galaxy 2). Su Amazon la collection ha riscosso un successo inaspettato, arrivando a occupare il primo posto nella classifica dei titoli più venduti sulla piattaforma negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Giappone. È probabile che la corsa al preorder sia stata in parte incentivata dalla scelta di Nintendo di rendere la raccolta disponibile solo per un periodo di tempo limitato. Infatti, dal 31 marzo 2021, ossia il giorno in cui si concluderanno i festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario, non sarà più possibile acquistare il titolo.