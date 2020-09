General Motors svela nuove informazioni sulla batteria Ultium e wBMS

Tramite un comunicato ufficiale, General Motors ha fornito delle informazioni inedite sulla tecnologia Ultium, che sarà integrata nelle batterie che in futuro alimenteranno i veicoli elettrici. Tra le varie novità, c’è anche il Wireless Battery Management System (wBMS), un sistema di gestione wireless che, mettendo in comunicazione i vari moduli della batteria, dovrebbe consentire di ridurre il numero dei cablaggi necessari all’interno dei pacchi batterie. Ciò non solo potrebbe semplificare la produzione delle unità, ma anche migliorare la capacità di produzione delle batterie. Il sistema è stato sviluppato da Analog Devices.

I vantaggi offerti dal Wireless Battery Management System

Sviluppato da Analog Devices, il Wireless Battery Management System permetterà di ridurre del 90% il numero dei cablaggi necessari e garantirà la produzione di batterie più pulite per l’ambiente. Il sistema potrebbe anche garantire un miglioramento delle prestazioni, dato che è progettato per bilanciare le componenti chimiche presenti in ogni singolo gruppo di celle della batteria. Consente, inoltre, di condurre dei controlli periodici in tempo reale sullo stato della batteria e di ricavare dati utili per preservarne la durata nel tempo. wBMS potrà essere usato anche in settori diversi dall’automotive, come l’alimentazione di case o altre strutture.

Le possibili applicazioni della tecnologia

Tramite wBMS e la tecnologia Ultium, General Motors potrà implementare le batterie su una vasta gamma di veicoli elettrici. Oltre alle automobili sportive, potranno alimentare anche SUV, crossover e camion pesanti. Il sistema wBMS, inoltre, semplificherà la progettazione dei veicoli elettrici e favorirà l’implementazione di nuove funzionalità tramite aggiornamenti over-the-air. Per quanto riguarda la sicurezza, la nuova tecnologia supporta la Vehicle Intelligence Platform, la piattaforma di General Motors che include misure di protezione informatica anche per il sistema wireless. Nel comunicato, l’azienda spiega che in futuro wBMS sarà integrato su ogni veicolo che utilizzerà le sue batterie e diventerà il primo sistema di gestione delle batterie wireless usato su automobili e camion di produzione.