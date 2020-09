Windows 10 si aggiorna, l'update risolve 73 bug

Come specificato dal colosso di Redmond sul sito ufficiale, si tratta di un aggiornamento facoltativo per i sistemi operativi aggiornati al “May Update” del 2020

A pochi giorni dal rilascio del Patch Tuesday di settembre, Microsoft ha annunciato un altro grosso aggiornamento per Windows 10: KB4571744. Come specificato dal colosso di Redmond sul sito ufficiale, si tratta di un update facoltativo per i sistemi operativi aggiornati al “May Update” del 2020.

Tutte le correzioni apportate dal nuovo aggiornamento, rilasciato ufficialmente negli scorsi giorni, saranno infatti presenti anche nel Patch Tuesday del mese in corso. L’update KB4571744 di Windows 10 risolve 73 bug e include varie correzioni per la tastiera virtuale di Windows 10 e per Esplora file, oltre a risolvere malfunzionamenti che riguardano il sistema operativo.

Aggiornamento KB4571744: corretti 73 bug

Alcuni dei bug corretti con il nuovo update riguardano applicazioni che impiegano troppo tempo ad aprirsi, ma anche software Microsoft Office che si chiudono senza motivo. L’aggiornamento risolve anche possibili crash improvvisi di Windows Update, corregge un problema che nel “May Update” del 2020 causa la chiusura della tastiera touch quando si tocca un tasto e risolve un bug che aggiunge un layout di tastiera indesiderato come predefinito anche dopo la sua rimozione. L’ultimo aggiornamento corregge anche un problema che causa il fallimento dei tentativi di acquisire uno screenshot di una finestra utilizzando l'API PrintWindow.

In generale, il nuovo update, come precisato dalla stessa Microsoft nella pagina ufficiale dedicata al suo rilascio, non è un aggiornamento di sicurezza in quanto non risolve falle o bug critici, ma solo malfunzionamenti che riguardano il sistema operativo o le varie applicazioni.

Come installare l’update KB4571744

L’ultimo aggiornamento è stato distribuito tramite Windows Update. Ciò significa che per scaricarlo basta aprire Windows Update, verificare la disponibilità di aggiornamenti, visualizzare gli update facoltativi, selezionare la voce “Altri aggiornamenti e procedere con il download dell’update KB4571744. Al termine dell’installazione la build di Windows 10 sarà portata alla versione 19041.488.