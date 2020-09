Ifa 2020, due nuovi smartwatch e un laptop per Honor

L’azienda cinese ha presentato due orologi intelligenti dedicati agli amanti dell’avventura e del fitness e un potente laptop che per il momento però non arriverà in Italia

Due nuovi smartwatch - uno pensato per gli amanti dell’avventura, uno per gli appassionati di fitness alla moda - e un nuovo laptop. Sono le novità annunciate da Honor in occasione di Ifa 2020, la più importante fiera europea della tecnologia. Prodotti he hanno vinto rispettivamente a Ifa il premio Outdoor Innovation Wearable (il Watch GS Pro) e High-Performance Innovative Laptop (il MagicBook Pro).

Il nuovo Honor Watch GS Pro



Uno smartwatch robusto e resistente dedicato agli amanti dell’avventura. È Honor Watch GS Pro, un orologio intelligente dotato di una batteria di lunga durata (addirittura 25 giorni promette la casa madre) e di un sistema di doppio posizionamento satellitare integrato ad alta precisione. Tra le caratteristiche più interessanti, la funzione “route back” e quella di avviso di deviazione del percorso, utile soprattutto per chi frequenta boschi, sentieri, piste. Oltre cento le modalità di allenamento supportate tra cui l’arrampicata in montagna, l’escursionismo, lo sci, la corsa all’aperto e al chiuso. Honor Watch GS Pro è disponibile al prezzo di 250 euro.

Honor Watch ES



Più economico (costa 100 euro) ma certamente interessante anche Honor Watch SE: si tratta di uno smartwatch “che si rivolge agli appassionati di fitness alla moda - spiegano da Honor - che aspirano a condurre una vita più sana”. Ha un display Amoled da 1,64 pollici, 95 modalità di allenamento, 12 corsi di allenamento animati con scenari specifici come l’allenamento per bruciare i grassi e gli addominali e una ampia gamma di opzioni per il monitoraggio della salute e del fitness.

Arriva il nuovo MagicBook Pro



Infine arriva un nuovo laptop, il MagicBook Pro, particolarmente adatto per il lavoro e la creatività. Ha un display da 16,1 pollici, un processore AMD Ryzen 5 4600H, 512 gigabyte di spazio di archiviazione e 16 gigabyte di ram. MagicBook Pro al momento non arriverà in Italia ma sarà disponibile in Gran Bretagna, Francia e Germania al prezzo di 900 euro. Aggiornati anche i laptop Honor MagicBook 14 e 15 con il potenziamento del processore Amd.