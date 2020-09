Tv impermeabili e frigo intelligenti: le novità per la casa di Samsung

Entra nel vivo l’Ifa di Berlino, la più importante fiera europea della tecnologia, che quest’anno si svolge prevalentemente online. Se Samsung all’Ifa ha tradizionalmente un enorme padiglione, quest’anno ha spostato tutti i suoi lanci in uno spazio virtuale, nel quale addentrarsi grazie proprio alla realtà virtuale tra tutte le novità del momento. Novità tutte incentrate su uno stile di vita sempre più connesso ma anche sul risparmio energetico e di risorse. “Life Unstoppable”, lo slogan di quest’anno: “Il rapporto dei consumatori con la tecnologia - ha spiegato Samsung durante la conferenza stampa di presentazione - è diventato ancora più profondo poiché è stata forte la necessità di rimanere in contatto con il mondo esterno, mantenere la propria produttività e dare spazio alla fantasia pur rimanendo tra le mura di casa”. Tanti, dunque, i lanci e le novità di quest’anno, dal proiettore portatile intelligente per l’home entertainment al televisore impermeabile realizzato per la visione all’aperto, dai frigoriferi innovativi in grado di risparmiare energia alla gamma di lavatrici e asciugatrici che lavorano insieme grazie all’intelligenza artificiale.

Lavatrici, asciugatrici, frigoriferi: tutto è connesso



Dal frigorifero modulare Bespoke alla nuova gamma di lavatrici e asciugatrici: tutti i nuovi prodotti presentati, lo dicevamo, sono all’insegna dell’efficienza energetica e dei nuovi stili di vita, che spesso ci costringono a stare più tempo a casa o ad andare meno volte al supermercato acquistando però più prodotti. E allora i nuovi frigoriferi combinati (RB7300T) ottimizzano la spesa e mantengono il cibo al fresco più a lungo, mantenendo la temperatura costante qualsiasi sia il clima esterno. Inoltre gli scaffali sono personalizzabili e regolabili, in modo da poter stoccare meglio i cibi. I cassetti della gamma Air Space inoltre sono progettati per far durare gli alimenti più a lungo attraverso l’impostazione del livello corretto di temperatura e umidità. Grande attenzione all’efficienza energetica anche per le nuove lavatrici e asciugatrici: la lavatrice intelligente WW9800T analizza i capi inseriti e consiglia il tipo di lavaggio, con sensori che rilevano il peso del bucato e il livello di sporco e ottimizzano acqua e detersivo. La tecnologia Ecolavaggio di Samsung, inoltre, massimizza l’efficienza del detersivo mescolandolo ad acqua e aria creando così delle bolle che lavano in maniera più delicata. Infine, con il ciclo Hygiene Steam le macchine rilasciano vapore dal basso rimuovendo fino al 99,9 per cento dei batteri. E quando la lavatrice ha finito di pulire… comunica con l’asciugatrice (il modello top di gamma è DV8000T) grazie al protocollo AI Control, in modo tale che l’asciugatrice imposti automaticamente il programma migliore per i capi appena lavati. Una notifica sul cellulare ci avviserà poi quando l’asciugatura è terminata e ci darà la possibilità anche di programmare o posticipare il termine del programma.

Restando nel campo degli elettrodomestici interessanti anche i forni con modalità Dual Cook che permettono di cucinare più cibi contemporaneamente a diverse temperature e con diversi stili di cottura (ad esempio: possiamo cucinare verdure al vapore mentre cuociamo una torta, senza mischiare gli odori).