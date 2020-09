Alitalia, motore più potente al mondo installato sul Boeing 777. VIDEO

Il motore più potente al mondo è stato istallato sul Boeing 777 di Alitalia. È prodotto dalla General Electric e mai un oggetto simile era stato sviluppato per l’aviazione civile. Il motore montato dalla compagnia ha un valore di 18 milioni di euro ed è un propulsore di notevoli dimensioni con un diametro di tre metri.

Ge90, questo il nome del motore montato sul Boeing 777 di Alitalia, ha un peso di nove tonnellate e nel video in cui viene mostrato il procedimento d’istallazione si vede come siano necessari dodici bulloni per fissarlo saldamente all’ala del veicolo. Con 22 pale da un metro ciascuna riesce a fornire una forza di spinta di 42.500 chili. Per quanto riguarda l’autonomia, con l’apporto di Ge90 il Boeing 777, intitolato “Madonna di Campiglio”, si è assicurato 25 mila ore di volo.