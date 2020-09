Ubisoft, Tom Clancy's The Division gratis per Pc per pochi giorni

Per scaricare il gioco è sufficiente effettuare il log in al proprio account Uplay. Tutti gli utenti interessanti avranno tempo fino alle 10:00 dell’otto settembre per procedere al downlaod

Per un’intera settimana, tutti gli utenti iscritti a Uplay potranno scaricare gratuitamente la versione Pc di Tom Clancy’s The Division, lo sparatutto in terza persona uscito nel 2016 su Windows, Xbox One e PlayStation 4. “Ubisoft è lieta di offrirti Tom Clancy’s The Division. Puoi riscattare il tuo gioco gratuito dalle 9:00 del primo settembre alle 10:00 dell’otto settembre. Una volta scaricato, potrai giocarci in qualsiasi momento, senza limitazioni!”, spiega la software house francese.

Come scaricare il gioco

Per scaricare Tom Clancy’s The Division è sufficiente effettuare il log in a Uplay con il proprio account. Come già detto, sulla piattaforma è disponibile solo la versione per Pc del gioco, tuttavia i possessori di una Xbox One abbonati al servizio Xbox LIVE Gold possono approfittare della presenza del titolo nella lineup Games with Gold di settembre per riscattarlo gratuitamente.

I titoli gratuiti sull’Epic Games Store

Gli utenti Pc interessanti a scaricare altri giochi gratuiti possono tenere d’occhio l’Epic Games Store, dove ogni giovedì vengono resi disponibili due titoli riscattabili senza spendere un solo centesimo. Fino a giovedì tre settembre, gli utenti potranno mettere le mani su Hitman (2016) e Shadowrun Collection. Il primo è al tempo stesso un prequel del primo capitolo della saga, “Hitman: Pagato per uccidere”, e un sequel di “Hitman Absolution”. La prima parte del gioco, infatti, è un prologo che racconta le origini dell’Agente 47, mentre i successivi capitoli sono ambientati sei anni dopo la conclusione del capitolo uscito nel 2013. Shadowrun Collection, invece, è una raccolta di tre giochi ambientati un mondo che mischia atmosfera cyberpunk e fantasy: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director’s Cut e Shadowrun Hong Kong Extended Edition. Tutti i titoli sono degli rpg strategici ispirati all’omonimo gioco di ruolo da tavolo (la cui prima edizione è uscita nel 1989) e propongono dei combattimenti a turni che richiedono una giusta dose di furbizia per essere portati a termine con successo.