Epic Games Store regala Hitman e Shadowrun Collection

Dalle 17:00 di oggi, giovedì 27 agosto, l’Epic Games Store ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti due nuovi giochi gratuiti: Hitman (2016) e Shadowrun Collection. I titoli hanno preso il posto di Enter the Gungeon e God’s Trigger e potranno essere scaricati fino al tre settembre. È ormai da alcuni mesi che l’Epic Games Store regala due giochi gratuiti ogni giovedì e nel corso del tempo gli utenti hanno potuto mettere le mani su perle del calibro di GTA V, Civilization VI e Borderlands The Handsome Collection.

Hitman

Uscito nel 2016 per Pc, Xbox One e PlayStation 4, Hitman è al tempo stesso un prequel del primo capitolo della saga, “Hitman: Pagato per uccidere”, e un sequel di “Hitman Absolution”. La prima parte del gioco, infatti, è un prologo che racconta le origini dell’Agente 47, mentre i successivi capitoli sono ambientati sei anni dopo la conclusione del capitolo uscito nel 2013. L’Epic Games Store spiega che il titolo “include tutte le ambientazioni e gli episodi della prima stagione: Prologo, Parigi, Sapienza, Marrakech, Bangkok, Colorado e Hokkaido”. “Nel ruolo dell’Agente 47, sarai chiamato a eseguire omicidi su commissione ai danni di bersagli di rilievo in un appassionante thriller di spionaggio ambientato nel mondo degli assassini. Completando missioni e contratti sbloccherai nuovi oggetti, equipaggiamenti e armi utilizzabili in tutte le ambientazioni. Apprendi i segreti del mestiere per diventare un vero assassino silenzioso”.

Shadowrun Collection

La Shadowrun Collection contiene tre giochi ambientati in un mondo che mischia atmosfere cyberpunk e fantasy: Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director’s Cut e Shadowrun Hong Kong Extended Edition. Tutti i titoli sono degli rpg strategici ispirati all’omonimo gioco di ruolo da tavolo (la cui prima edizione è uscita nel 1989) e propongono dei combattimenti a turni che richiedono una giusta dose di furbizia per essere portati a termine con successo.