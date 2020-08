COD Warzone: Fabio Rovazzi è il nuovo Operatore italiano Morte

Un pistolero amante degli spaghetti

Il nuovo operatore italiano Morte di Call of Duty è descritto sul blog di Activision, che ne ha dato l’annuncio parlando di un “un pistolero amante degli spaghetti” che “verrà in città, pronto a dettare legge per la Coalizione”. “Sergio Morte Sulla viene dall'Italia – prosegue la descrizione del personaggio di Fabio Rovazzi - è un abile segugio che ama il Vecchio West e aderisce fortemente alle proprie regole in materia di giusto e sbagliato. Ha servito nel leggendario reggimento di paracadutisti Col Moschin in Italia prima di essere selezionato per unirsi alla Warcom”. La somiglianza tra il personaggio reale e quello del videogioco è veramente incredibile: di fatti, nonostante nessuna delle due parti lo abbia comunicato ufficialmente, nessuno ha avuto dubbi su chi avesse prestato il volto al nuovo operatore Sergio Morte Sulla. Un indizio lo aveva seminato lo stesso Rovazzi sul proprio profilo Instagram, dove ha postato una foto all’interno di una camera per il rilevamento dei movimenti. “Ormai manca poco, non vedo l’ora di dirvi a cosa ho lavorato in questi ultimi mesi. Questa foto è il primo indizio!" riporta la didascalia.

Gli altri aggiornamenti

La Stagione 5 Reloaded di Call of Duty Modern Warfare e Warzone ha portato con sé altre novità. È stato infatti introdotto un nuovo LMG, il FiNN. Inoltre, in Call of Duty Warzone arriverà una nuova modalità chiamata King Slayer: un deathmatch in team in cui il cerchio dell’area respirabile non si riduce ma si sposta nella mappa. Ci sarà anche un ritorno dei tornei Gunfight.