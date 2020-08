Gmail down, oggi problemi nell'invio di email con allegati

Dalle 7:00 di oggi, giovedì 20 agosto, vari utenti stanno riscontrando dei problemi con Gmail . Come emerge dalle numerose segnalazioni presenti sul sito downdetector.com e sui social media, il servizio di posta elettronica di Google non consente l’invio delle email con allegati e impiega molto tempo a caricare documenti e immagini. Molti utenti si sono trovati di fronte a questo messaggio di errore: “Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate” o alla sua variante “Impossibile inviare il messaggio. Controlla la rete e riprova”. Questi problemi non interessano solo l’Italia, ma anche il Giappone, gli Stati Uniti, l’India e l’Australia.

Problemi anche per altri servizi di Google

Oltre a non poter inviare le email contenenti degli allegati, gli utenti non possono nemmeno riceverle, anche se il mittente ha un indirizzo di posta elettronica diverso. L’invio dei messaggi di solo testo, invece, non presenta problemi. Un minor numero di utenti ha segnalato delle difficoltà ad effettuare il log in al proprio account. Altre segnalazioni menzionano dei problemi anche nell’upload dei documenti su Google Drive o dei video su YouTube. Altri servizi di Big G interessati dal down sono Docs, Meet, Groups, Chat, Keep e Voice. Pur non avendo ancora rese note le cause dei disservizi, il colosso di Mountain View si è già messo al lavoro per risolverli nel minor tempo possibile. Per tenere gli utenti aggiornati, il team ha aperto un canale di comunicazione relativo al malfunzionamento di Gmail e degli altri servizi di Google. “Il nostro team sta esaminando il problema”, spiegava l’ultimo status. “Forniremo un aggiornamento entro 20/08/20 10:21 con più informazioni su questo problema. Grazie per la pazienza dimostrata". Nel frattempo, alcuni utenti hanno segnalato che le email contenenti allegati inviate alle 8:00 di stamattina stanno iniziando a giungere a destinazione, segno evidente che il problema è in fase di risoluzione.