Dropbox supera il miliardo di download sul Play Store

Non capita spesso che un’applicazione presente sul Play Store di Google superi il miliardo di download. Dropbox ha da poco tagliato questo importante traguardo, entrando di diritto a far parte di una ristretta cerchia che comprende nomi importanti come WhatsApp, Twitter e Google Play Music. La crescita dell’applicazione è stata in parte favorita dal lockdown, che ha portato molte persone a scaricarla per gestire con maggiore comodità la condivisione remota dei documenti con i propri colleghi. Anche Zoom, un’altra app utile per lo smart working, ha visto i propri download incrementare nel corso della prima metà del 2020.

La crescita di Dropbox

Dropbox è disponibile sui dispositivi Android da circa dieci anni e nel corso del tempo vari produttori sono arrivati a renderla disponibile di default sui propri smartphone, facilitandone la crescita. Ciononostante, l’app ha comunque potuto contare su numerose installazioni volontarie, che nel corso del tempo l’hanno portata a tagliare il traguardo del miliardo di download. Un altro fattore che ha contribuito al successo di Dropbox sono stati i frequenti aggiornamenti, che le hanno permesso di offrire nuovi contenuti agli utenti e di restare al passo con la concorrenza. L’update di giugno, per esempio, ha introdotto il tema scuro e un nuovo gestore per le password e ha ampliato il supporto alle estensioni sviluppate dalle terze parti.

Le altre app da record

Come accennato, non sono molte le app che possono vantare un miliardo di download sul Play Store. Gmail tagliò per prima questo traguardo nel 2014, ma fu soprattutto merito della sua presenza di default su tutti gli smartphone Android. Pochi mesi dopo, Facebook diventò la prima app non Google a raggiungere l’importante risultato. Nel 2015, l’impresa venne replicata da Messenger e WhatsApp, mentre nel 2017 fu Skype a riuscirci. Più di recente, nel 2019 OneDrive e Google Play Music hanno raggiunto il miliardo di download sullo store di Google.