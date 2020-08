Mass Effect Trilogy Remastered potrebbe essere annunciato a settembre

Il debutto di Mass Effect sulle console della generazione attuale non è stato dei migliori. Andromeda, il primo capitolo ambientato in una galassia diversa dalla Via Lattea, è stato accolto tiepidamente sia dal pubblico che dalla critica, a causa della presenza di numerosi bug (in seguito corretti tramite delle patch) e di una trama e dei personaggi che non sono riusciti a fare breccia nel cuore di tutti i fan della saga. La situazione potrebbe migliorare, almeno in parte, in seguito alla pubblicazione di una versione rimasterizzata dei primi tre giochi della serie, richiesta a gran voce da buona parte della community. Nel corso degli ultimi mesi, le voci di corridoio sul possibile arrivo di Mass Effect Trilogy Remastered su PlayStation 4 e Xbox One si sono fatte sempre più insistenti, soprattutto dopo che alcuni utenti di Reddit hanno riferito di presunti preordini del gioco accettati dalla catena di negozi GAME, presente nel Regno Unito.

Gli ultimi indizi

Di recente, il post pubblicato su Reddit è stato aggiornato, spostando la possibile data di uscita del gioco dal 29 settembre al 30 ottobre. Un altro indizio arriva da Twitter, dove l’insider Liana Ruppert, nota per la sua passione per Mass Effect, ha anticipato che il mese prossimo ci sarà l’annuncio di un gioco che potrà rendere felici molte persone. Il post è accompagnato da una gif in cui è presente la parola “presto”. L’insider Shinobi602 ha risposto al Twitter di Liana Ruppert con l’immagine di un cielo stellato che riporta alla mente le avventure nello spazio del comandante Shepard. Di recente, il leaker aveva previsto il rinvio dell’annuncio di alcuni giochi per Xbox One a settembre. Tra di essi potrebbe esserci anche la tanto attesa Mass Effect Trilogy Remastered. Al momento la community si aspetta un annuncio del gioco a settembre e un suo arrivo nei negozi a ottobre. Per ora nulla di tutto ciò è stato confermato ufficialmente da Electronic Arts.