Fortnite Capito 2 Stagione 3: disponibili le sfide della Settimana 8

Puntuale, come ogni settimana, Epic Games ha reso disponibili le sfide della Settimana 8 per Fortnite Capitolo 2 Stagione 3.

Come prevedibile, alcune delle nuove missioni hanno come protagoniste le automobili, approdate sul titolo con l’ultimo aggiornamento 13.40.

Come ogni settimana, le missioni sono disponibili gratuitamente, ma solo gli utenti in possesso del Pass Battaglia stagionale possono sbloccare, tramite i punti esperienza ottenuti, tutte le ricompense cosmetiche. Per partecipare alle sfide, basta accedere a Battaglia Reale da PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, oppure direttamente da smartphone tramite l’app mobile di Fortnite, disponibile sia per Android che per iOS.

Tutte le nuove sfide della settimana

Ecco l’elenco completo delle nuove sfide della Settimana 8, disponibili da oggi, 6 agosto 2020, sul battle royale targato Epic Games:

• Cerca forzieri a Fattoria Frenetica

• Eliminazioni a Borgo Bislacco

• Completa le prove a tempo in barca di Massacro in motoscafo

• Guida un'auto da Corso Commercio a Parco Pacifico in meno di 4 minuti

• Raccogli legno a Siepi d'Agrifoglio

• Infliggi danni agli avversari dall'interno di un veicolo

• Infliggi danni agli avversari dall'interno di un veicolo (sfida condivisa)

• Cerca le scatole di munizioni a Lago Languido

Su Fortnite debuttano le automobili

Come accennato precedentemente, l’ultimo update di Fortnite, rilasciato dagli sviluppatori di Epic Games il 5 agosto 2020, ha portato all’interno del gioco numerose novità, la più attesa delle quali riguarda l’introduzione dei veicoli con la patch “Joy Ride”.

“Fortnite v13.40 ti offre la patente per metterti al volante! Dovunque atterrerai sull'isola, salta su un veicolo per scappare o anche solo per portare in giro la tua squadra”, ha annunciato la software house sul sito ufficiale del battle royale, svelando le diverse automobili a disposizione degli utenti. Tra queste troviamo l’Islander Prevalent, un’auto sportiva rossa, il mezzo sportivo Victory Motors Whiplash, l’Og Bears, un fuoristrada adatto ai terreni più accidentati e il Titano Mudflap.