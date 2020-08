PS4, decollano vendite dei videogiochi nel secondo trimestre 2020

Per il mercato dei videogiochi per PlayStation 4 il secondo trimestre del 2020 è stato un periodo particolarmente positivo e pieno di record. Lo confermano i dati dell'ultimo rapporto trimestrale di Sony. Nel periodo indicato sono stati venduti 91 milioni di titoli per PS4, quasi il doppio rispetto ai 49.8 milioni consegnati nello stesso periodo del 2019. Nel secondo trimestre del 2020 hanno riscosso un grande successo anche le esclusive first-party di Sony, trainate soprattutto dal nuovo capitolo di The Last of Us. Ne sono state consegnate 18.5 milioni di copie, dato in crescita di 6.8 milioni di unità rispetto agli 11.7 milioni del 2019.

Numeri da record per il digital download

L’ultimo rapporto trimestrale di Sony evidenzia anche una crescita record delle vendite digitali. Il 74% dei giochi per PlayStation 4 è stato acquistato online, contro il 53% dello scorso anno.

Crescono anche gli abbonati al servizio PlayStation Plus, che hanno superato quota 44.9 milioni, da 41,5 milioni dell'anno scorso.

L’unico dato in calo su base annua nel secondo trimestre 2020 riguarda le vendite hardware. Tuttavia, il crollo di consegne delle console non ha sorpreso Sony, che lo considera "pienamente fisiologico considerando la prossima uscita di PlayStation 5 a fine anno, in tempo per le vacanze di Natale”.

PS Plus agosto 2020, tutti i giochi gratis

A fine luglio, puntuale come ogni mese, Sony ha svelato l’elenco dei giochi gratuiti che gli abbonati al servizio PlayStation Plus possono scaricare nel mese in corso. Si tratta Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered e Fall Guys: Ultimate Knockout. Entrambi potranno essere riscattati senza costi aggiuntivi fino al 31 agosto 2020.

Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered è una rivisitazione del titolo più popolare della famosa saga sparatutto di Activision.

Fall Guys: Ultimate Knockout, invece, disponibile per il download da martedì 4 agosto a lunedì 31 agosto, è un divertente titolo party multigiocatore edito da Devolver Digital e sviluppato da Mediatonic.