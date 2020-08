PlayStation, svelata la data ufficiale dello State of Play di agosto

Il giorno da segnare sul calendario è il 6 agosto, alle ore 22:00 italiane. Nel corso del prossimo appuntamento, che sarà trasmesso in streaming su Twitch e YouTube, la software house si concentrerà sulle novità in arrivo su PS4 e PlayStation VR, ma non mancherà qualche aggiornamento sui giochi PS5

Dopo giorni di indiscrezioni e rumor, Sony ha finalmente annunciato la data ufficiale dello State of Play di agosto.

Il giorno da segnare sul calendario è il 6 agosto, alle ore 22:00 italiane. Nel corso del prossimo appuntamento dedicato alle novità PlayStation, che sarà trasmesso in streaming su Twitch e YouTube, la software house si concentrerà sulle novità in arrivo su PS4 e PlayStation VR, ma non mancherà qualche aggiornamento sui giochi PS5. Come svelato dalla stessa Sony in un post pubblicato sul blog ufficiale PlayStation, lo State of Play di agosto sarà un evento di grosso calibro: durerà più di 40 minuti, circa il doppio rispetto agli scorsi appuntamenti.

I dettagli dell’evento

“È passato un po' di tempo ... ma State of Play tornerà questo giovedì con un focus sui giochi pubblicati da terze parti in arrivo su PS4 e PS VR”, ha annunciato Sony sul blog ufficiale PlayStation.

"Avremo alcuni aggiornamenti sui giochi PS5 per quanto riguarda giochi third party e indie che avete visto nella presentazione di giugno su PS5”, ha precisato la software house senza anticipare i nome dei titoli protagonisti della prossima presentazione dedicata alle novità di PlayStation. “Abbiamo in serbo una grande scaletta con moltissimi nuovi filmati di gioco e altri aggiornamenti”, ha aggiunto Sony, precisando che non ci saranno aggiornamenti per PlayStation Studios nell'episodio di giovedì. Mancheranno anche “aggiornamenti su hardware, preordini o date. Giovedì, la nostra attenzione è focalizzata esclusivamente sulla presentazione di alcuni fantastici giochi in arrivo nell'ecosistema PlayStation più ampio”.

PlayStation VR sarà dunque tra i protagonisti del prossimo State of Play. Sony aveva già dedicato ampio spazio alle novità del visore VR durante il primo episodio di State of Play, che è stato trasmesso lo scorso 25 marzo. Nel corso del quale ha annunciato l’arrivo di nuovi giochi che sfrutteranno le caratteristiche del visore per la realtà virtuale, tra cui Marvel’s Iron Man VR. Inoltre, nel corso della diretta sono stati mostrati dei nuovi trailer dedicati a Days Gone e Mortal Kombat 11.