Moncler accelera su trasformazione digitale, internalizza e-commerce

Moncler accelera sulla trasformazione digitale. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, l’azienda ha annunciato la definizione di nuova organizzazione aziendale e il passaggio, dopo anni di collaborazione con on Yoox Net-A-Porter, a una gestione diretta dell'e-commerce. Un progetto in linea con una visione sempre più integrata e finalizzata alla personalizzazione dell’esperienza e al rafforzamento del rapporto con la clientela. L’internalizzazione del suo canale e-commerce, con un’implementazione graduale per area geografica, partirà da ottobre 2020 negli Stati Uniti e in Canada e terminerà nel 2021.

“Con l’accelerazione della nostra strategia digitale puntiamo a raddoppiare il peso del business online nei prossimi tre anni”, ha dichiarato Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler.

Nuova piattaforma e-commerce full omnichannel

Entro il prossimo anno, Moncler intende anche lanciare una nuova piattaforma e-commerce full omnichannel tecnologicamente evoluta, per offrire ai clienti un approccio innovativo al marchio. La nuova piattaforma, come precisato dalla stessa Moncler, si baserà infatti su un concept ispirato al mondo dell’entertainment, garantendo fluidità di navigazione e un’esperienza distintiva con contenuti e servizi dedicati che prevedono anche la customizzazione di prodotti. L’intero progetto ruoterà intorno ai clienti e alle loro esigenze.

Ceo Moncler: “Ogni progetto sarà “digital native””

“Dopo Moncler Genius, che ha ridisegnato regole e convenzioni e ha esplorato nuovi modi di dialogare, siamo ad un’altra svolta nel modo di interagire con la nostra community. Gestiremo direttamente il nostro e-commerce e presto offriremo un nuovo concept di piattaforma in cui l’esperienza sarà al centro di una customer journeysempre più personalizzata”, ha commentato Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler.

“In Moncler ogni progetto, dalla definizione delle collezioni, allo sviluppo prodotto fino alla progettazione degli eventi, sarà “digital native” e dovrà quindi essere ispirato e definito pensando alle piattaforme digitali come primo punto di contatto con il cliente, per poi diffondersi sugli altri canali”.