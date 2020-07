Jelly 2 è lo smartphone Android 10 4G più piccolo al mondo

Mentre i colossi hi-tech propongono smartphone con schermi enormi e sempre più sofisticati, Unihertz ha deciso di andare controtendenza, lanciato tramite una raccolta fondi su Kickstarter Jelly 2, lo smartphone Android 10 4G più piccolo al mondo.

Con schermo LCD da soli 3 pollici, è il successore del modello omonimo uscito nel 2017 e ha già conquistato il favore di quasi 3mila sostenitori. La sua campagna di crowdfunding sul sito specializzato ha raccolto circa 450mila euro di finanziamenti.

È possibile preordinare Jelly, tramite l’apposita pagina di Kickstarter,al prezzo di partenza di 159 dollari, pari a circa 140 euro: le prime spedizioni sono programmate per dicembre 2020.

Jelly 2: tutte le caratteristiche

Jelly 2, alto meno di 10 centimetri e largo meno di 5 centimetri, si basa sul processore SoC Mediatek Helio P60 e ha come sistema operativo Android 10. È dual sim, supporta il 4G e la connettività Bluetooth 4.2, e offre 6 GB di Ram e 128 GB di storage interno espandibile tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una camera posteriore da 16 megapixel con autofocus. La camera per i selfie, invece, è da 8 Megapixel. Completano l’offerta una batteria da 2.000 mAh, uno scanner di impronte digitali posizionato nella parte posteriore e un pulsante aggiuntivo programmabile direttamente dall’utente.

Il successo del primo Jelly

Unihertz, con base a Shanghai, spera di replicare con Jelly 2 il successo conquistato con il primo modello, che raccolse, sempre su Kickstarter, più di 10mila contributi per un totale di oltre 1,2 milioni di dollari. Ne furono consegnate 30mila unità in 70 Paesi.

Tra le ultime novità dell’azienda, a inizio 2020 Unihertz ha lanciato su Kickstarter Atom L e Atom XL: due smartphone rugged con sistema operativo Android 10, una buona dotazione tecnica con SoC MediaTek Helio P60, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile.