Fortnite, server offline per l’arrivo della patch 13.30

Fortnite si prepara a ricevere l’aggiornamento 13.30. Al momento i server sono offline, per dare modo a Epic Games di effettuare tutti gli interventi di manutenzione necessarie e correggere alcuni bug ed errori presenti nel gioco. Come confermato dall’account Twitter @FortniteStatus, le operazioni sono iniziate alle 10:00 (ora italiana) e non dovrebbero richiedere più di qualche ora. Su Google Play, l’update arriverà leggermente in ritardo, mentre per la versione del gioco per Switch sarà un po’ più corposo del solito.

Nuovi contenuti per Summer Splash

Per ora Epic Games non si è sbottonata più di tanto sulle novità che saranno introdotte con la patch 13.30 e si è limitata ad accennare a nuovi contenuti per l’evento Fortnite Summer Splash 2020. Ecco come la software house ha descritto l’arrivo di questo appuntamento verso la fine di giugno: "Ora che l'inondazione ha trasformato l'intera isola in una località rivierasca, non resta che prendere il costume, un Succo succoso bello ghiacciato e tuffarsi in Summer Splash. Da oggi fino al termine della Stagione 3, divertiti con una rotazione di MAT classiche, accompagnate da qualche novità. Inoltre, diversi costumi nuovi e classici arriveranno al Negozio oggetti, belli pronti per una vacanza sull’isola. Durante Summer Splash potrai divertirti con una rotazione di MAT come Nebbia di guerra (già nota come Silenziatori infidi), Incontri ravvicinati, Fuori magazzino, Prendi! e altre. Anche le MAT più classiche riceveranno una rinfrescata in stile Summer Splash, con alcune nuove funzionalità. MAT nuove fiammanti debutteranno con un prossimo aggiornamento e includeranno nuove interpretazioni di Operazione: Knock-Out, Pescali tutti in Reale e un gioco di potenziamenti a eliminazione".