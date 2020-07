Coronavirus, record del mercato videogiochi durante il lockdown

Per le persone costrette a stare in casa durante il lockdown causato dal coronavirus, giocare con le console è stata una delle tante possibilità per riempire le giornate e passare le lunghe ore di quarantena, coltivando le relazioni al di fuori delle mura della propria abitazione. Nel periodo di emergenza si è registrato un vero e proprio boom del comparto del gaming, con la spesa mondiale che è salita a 10 miliardi di dollari nel solo mese di marzo. Secondo SuperData, società di ricerca Nielsen specializzata nell’analisi del comparto videogame, a marzo la spesa a livello globale è cresciuta dell’11% su base annua. L’incremento ha interessato tutti i segmenti, dai videogiochi per computer e console fino a quelli per smartphone.

In Italia 17 milioni di giocatori

I numeri comunque erano in forte crescita già prima del lockdown, per un mercato che anche in Italia è esploso negli ultimi anni. Secondo l’ultimo Rapporto Annuale sul settore, nel 2019 sono stati 17 milioni gli italiani che hanno giocato ai videogiochi, soprattutto nelle fasce d’età più giovani (11-24 anni). Secondo il rapporto di IIDEA, l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, i giocatori italiani hanno contribuito a generare un giro d’affari pari a quasi 1,8 miliardi di euro, dato in crescita dell’1,7% rispetto a dodici mesi prima. E questo nonostante il 2019 sia stato considerato dagli addetti ai lavori un anno di transizione, in attesa del lancio della nuova generazione di console, che avverrà a fine 2020.

Il successo di “The Last of Us Part II”

Il boom di questi ultimi mesi è stato invece trascinato anche dalle nuove uscite: alcune sono novità, altri sono sequel di successi già consolidati. Tra questi, il 19 giugno è uscito ufficialmente sul mercato per PS4 e PS4 Pro “The Last of Us Part II”, l’atteso videogioco targato Naughty Dog. È stato un debutto da record, per quella che è l’esclusiva di Playstation più acclamata di sempre, così come testimoniano i numeri: con 4 milioni di copie vendute nei primi giorni dal lancio, il videogame è uno dei titoli di punta della storia delle console di casa Sony. Come certificano anche le classifiche di vendita per l’Italia, il gioco - un action survival post apocalittico, sequel del successo del 2013 - non ha deluso le aspettative ed è stato subito premiato dalla community degli appassionati di videogiochi, conquistando il primo posto tra i titoli più venduti nel nostro Paese nella settimana 15-21 giugno.