Johan Renck di Chernobyl farà la serie tv su The Last of Us per HBO

Confermata la serie tv tratta da The Last of Us, una delle saghe videoludiche più amate degli ultimi anni. Dietro la macchina da presa, quantomeno per il primo episodio, ci sarà Johan Renck, già apprezzato per l'ottimo lavoro fatto con la miniserie Chernobyl

The Last of Us, la serie tv si farà

Come già sapranno i fan più accaniti di Joel e Ellie, HBO sta sviluppando l'addattamento seriale di The Last of Us, la famosissima saga horror videoludica creata da Naughty Dog e pubblicata da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 3 e PlayStation 4. Delle sceneggiature si occuperà Craig Mazin - l'autore della sopraffina miniserie Chernobyl, una co-produzione SKY + HBO -, in collaborazione con Neil Druckmann, autore e direttore creativo del videogame.

The Last of Uf, Johan Renck alla regia

Poiché squadra vincente non si cambia, ecco spuntare un altro nome di "chernobyliana" memoria, per la precisione quello di Johan Renck, già dietro la macchina da presa della pluripremiata miniserie di cui sopra. Renck dirigerà sicuramente il primo episodio, e questa è l'unica cosa certa finora. Sarà comunque coinvolto nella produzione di The Last of Us anche in veste di produttore esecutivo, e siamo sicuri che, insieme a Mazin, non deluderà i fan della saga.

Non dimentichiamo infatti che, oltre a Chernobyl (per la cui regia si è portato a casa un Emmy come Miglior Regia per una Miniserie, mentre Mazin ha vinto nella categoria Miglior Sceneggiatura per una Miniserie), Renck ha diretto altre serie cult come Breaking Bad, The Walking Dead, Vikings e The Last Panthers. Sì, insomma, sentiamo di poter affermare con decisione che siamo in buone mani!