Spotify down su iPhone, problemi risolti: l’app funziona

Problemi con Spotify nel primo pomeriggio di venerdì 10 luglio. Il disservizio è stato prontamente risolto dall'azienda, che ha annunciato la risoluzione del problema in un Tweet dedicato postato sul suo account "Spotify Status". Uno strano bug sembrava causare il crash della versione per iPhone dell'app non appena veniva aperta.

Il sito web specializzato Downdetector, che offre informazioni sullo stato in tempo reale e il monitoraggio dei tempi di attività di centinaia di servizi, ha registrato un picco di segnalazioni degli utenti alle 13:00 di oggi. I possessori di iPhone lamentavano di non riuscire ad ascoltare brani dal popolare servizio di riproduzione digitale in streaming di musica e altri contenuti.



Spotify sembrava funzionare regolarmente su altre piattaforme, inclusa la versione Android dell'app.

Disservizio confermato da Spotify

Il disservizio era stato confermato dalla stessa Spotify, che in un Tweet dedicato postato sull’account che utilizza per annunciare interruzioni e problemi con il servizio, ha scritto: “Qualcosa non va. Stiamo attualmente effettuando accertamenti e vi terremo aggiornati qui”.

Secondo Downdetector, le segnalazioni degli utenti provenivano da diversi Paesi del mondo, ma sembravano concentrarsi soprattutto in Europa occidentale, area in cui l’app è maggiormente in uso.

Spotify: le ultime novità

Tra le ultime novità che riguardano il popolare servizio di streaming musicale, Spotify ha recentemente lanciato Premium Duo, un nuovo piano di abbonamento pensato per le coppie che vivono sotto lo stesso tetto, proposto al prezzo di 12,99 euro al mese. L’abbonamento, disponibile anche in Italia, offre diversi vantaggi, tra i quali anche l'accesso esclusivo alla playlist Duo Mix.

“Siamo orgogliosi di lanciare Spotify Premium Duo, la prima offerta musicale unica nel suo genere dedicata ai conviventi”, ha spiegato Alex Norström, Chief Freemium Business Officer di Spotify. “Premium Duo include il nostro ampio catalogo di musica e podcast insieme a tutto ciò che gli utenti amano di Spotify Premium. I due account individuali permettono a ciascuno di ascoltare la musica in modo indipendente e senza interruzioni, avendo a disposizione tutte le playlist e le funzioni di Spotify personalizzate e create su misura. Siamo entusiasti di rendere disponibile Spotify Premium Duo in un numero sempre maggiore di mercati in tutto il mondo”.