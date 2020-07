Epic Games Store regala Killing Floor 2 e The Escapists 2: ecco quando

Da alcuni mesi, il giovedì è diventato sinonimo di giochi gratis sull’Epic Games Store. Alle 17:00 di oggi, 9 luglio, all’interno dello store online arriveranno ben tre titoli da riscattare senza spendere un solo centesimo: si tratta di Killing Floor 2, The Escapists 2 e Lifeless Planet. Sarà possibile scaricarli fino al 16 luglio. Nelle prossime ore, chi lo vorrà potrà ancora effettuare il download gratuito di Hue, il puzzle-platform sviluppato da Fiddlesticks Games.

Killing Floor 2

Se siete amanti sia degli FPS che dei Survival Horror, Killing Floor 2 potrebbe essere il gioco adatto a voi. Per affrontare la minaccia degli Zed, dei cloni assetati di sangue creati dalla Horzine Corporation, i giocatori devono unire le forze e cercare di sopravvivere in un mondo alla deriva. È possibile scegliere tra la Modalità cooperativa a 6 giocatori e la modalità VS ammazza-Zed a 12 giocatori.

The Escapists 2

In The Escapists 2, l’obiettivo principale è evadere da alcune delle prigioni più sicure del mondo. Mentre progettano la fuga, i giocatori devono rispettare le regole del carcere, svolgere varie quest e craftare degli oggetti utili per portare a termine con successo il proprio piano. Giocando in multiplayer, è possibile cooperare con un altro carcerato per rendere più facile l’evasione oppure prendere parte a una vera e propria corsa contro il tempo per fuggire dalla prigione prima del proprio rivale.

Lifeless Planet

Lifeless Planet è un’avventura a tema fantascientifico, in cui un astronauta scopre una città russa abbandonata mentre cerca delle forme di vita su un pianeta remoto. Una volta preso il controllo del cosmonauta, il giocatore deve esplorare il corpo celeste e cercare di trovare una risposta ai tanti misteri che lo circondano, il tutto mentre risolve puzzle ambientali e impara a usare le risorse a propria disposizione per raggiungere zone apparentemente inaccessibili.