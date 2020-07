Cybercrime, operazione della Polposta: arresti in Italia e Romania

In collaborazione con Eurojust, Europol e la polizia romena, gli agenti del settore Financial Cybercrime della Polizia Postale coordinata dalla Procura di Genova stanno eseguendo arresti in Italia e in Romania, oltre a sequestri di ville, appartamenti, automobili, negozi e denaro contante

La Sezione Financial cybercrime della Polizia Postale sotto la direzione della Procura di Genova è impegnata in una vasta operazione contro una delle più importanti organizzazioni criminali internazionali dedite alla commissione di attacchi informatici finalizzati alla frode informatica e al riciclaggio di denaro, con un giro d’affari di circa 20 milioni di euro l’anno.

In collaborazione con Eurojust, Europol e la polizia romena, gli agenti del settore Financial Cybercrime della Polposta stanno eseguendo arresti in Italia e in Romania, oltre a diversi sequestri di ville, appartamenti, automobili, negozi e denaro contante.

Quanto alla natura organizzativa dell’organizzazione criminale, il cui giro d’affari ammontava a circa 20 milioni di euro l’anno, stando a quanto noto, le attività criminali venivano gestite inizialmente in Romania da dove, con sofisticate tecniche informatiche, l'organizzazione criminale sottraeva somme di denaro a ignari cittadini di diversi Paesi europei.

I soldi venivano successivamente accreditati su conti correnti italiani intestati a prestanome. Alla componente italiana dell’organizzazione criminale era affidato il compito di prelevare il contante, occultarlo e trasferirlo fisicamente in Romania.

