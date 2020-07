Uber compra Postmates per 2,65 miliardi e si espande nel food delivery

Accordo record per rafforzare Uber Eats. La piattaforma ingloberà il quarto player statunitense per la consegna di cibo a domicilio

Per una cifra di 2,65 miliardi di dollari Uber ha ufficializzato l’acquisizione di Postmates, società di servizi per la consegna di pranzi e cene a domicilio. La transazione è avvenuta per azioni. Postmates, il quarto operatore di consegne degli Stati Uniti, sarà integrato in Uber Eats, la piattaforma di food delivery lanciata da Uber nel 2014.

Uber vuole crescere nel food delivery

È stato l’amministratore delegato di Uber, Dara Khosrowshahi, ad annunciare su Twitter l’acquisizione di Postmates che, fondata nel 2011 a San Francisco, rappresenta l’8% del mercato del delivery di pasti statunitense e include 600 mila commercianti in tutti i cinquanta stati degli Usa. “Insieme offriremo più strumenti e tecnologia per connettere più facilmente e in modo più efficace dal punto di vista dei costi una maggiore base di clienti” si legge nella nota ufficiale. “Dall'unione i consumatori beneficeranno di una maggiore scelta dal punto di vista dei ristoranti, mentre coloro che effettuano le consegne godranno di maggiori opportunità per guadagnare”. "Uber e Postmates condividono da tempo la convinzione che queste piattaforme possano essere una parte estremamente importante del commercio locale e delle comunità, tanto più durante crisi come quella di Covid 19”, così Khosrowshahi ha commentato l’acquisizione di Postmates per 2,65 miliardi di dollari. “Postmates e Uber si rinnoveranno insieme per offrire esperienze migliori per i consumatori, i rider e i commercianti di tutto il paese”.

In crisi il trasporto privato

L’azienda di San Francisco è conosciuta principalmente nel settore del servizio di trasporto automobilistico privato. Un ramo che però con la pandemia di Covid-19 ha conosciuto una forte contrazione, causando conseguenze drastiche come la riduzione di un quarto della forza lavoro. Sono infatti scattati nelle scorse settimane quasi 7 mila licenziamenti e la chiusura di 45 uffici in tutto il mondo. La volontà, attraverso Uber Eats è quella di rafforzarsi in un business che invece durante la crisi sanitaria ha raddoppiato il giro di affari, quello della consegna di cibo a domicilio.