Nella fase di ripartenza dopo il lockdown, le aziende del comparto automobilistico si trovano a fronteggiare la difficile congiuntura causata dall'emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus. L’obiettivo è rimettere in moto il mercato che, secondo i dati diffusi dall'Acea (l'Associazione europea dei costruttori), ha fatto registrare nel mese di maggio 2020 in Europa il 56,8% in meno di nuove immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2019, con un segnale di inversione di tendenza rispetto ai mesi precedenti. Tra le strategie individuate dalle case automobilistiche c’è il potenziamento della digitalizzazione - sempre più rilevante in ogni settore in questo periodo di emergenza sanitaria -, sia nel processo di vendita che nella tecnologia presente nelle proprie auto. Una strategia che va dalla scelta e configurazione alle prenotazioni online, per proseguire con il ritiro e l’attività di assistenza, fino al post vendita in generale. Il tutto sempre più in versione digitale.