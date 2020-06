Google Maps si aggiorna, tutte le novità annunciate

La novità principale che Google Maps ha in serbo per i prossimi mesi abbraccia la mobilità sostenibile: percorsi sempre più precisi e integrati per chi decide di spostarsi in bicicletta o con il monopattino. Ad anticiparlo è Jane Manchun Wong sul suo profilo Twitter, dove è solita svelare le mosse dei colossi tech della Silicon Valley.

I nuovi percorsi misti di Google Maps

Google Maps offriva già ai suoi utenti gli appositi percorsi per spostarsi in bicicletta: i nuovi sviluppi dell’applicazione uniranno all’interno dello stesso tragitto mobilità alternativa e mezzi di trasporto. Con le nuove mappe – probabilmente disponibili già nei prossimi mesi – saranno quindi accessibili tempi e distanza di uno spostamento in cui si alternano mezzi privati e trasporto pubblico.

Per esempio, potremmo calcolare il percorso per raggiungere la fermata dell’autobus (o metropolitana, stazione dei treni, ecc.) più vicina non solo a piedi, in macchina o in moto, ma anche in bicicletta e monopattino. E lo stesso una volta scesi dal mezzo per arrivare a destinazione. Inoltre, saranno presenti informazioni sui servizi di bike sharing e sulla possibilità, o meno, di caricare a bordo bici e monopattini.



Le altre novità dell’applicazione

Non solo micro mobilità, gli sviluppatori del servizio di navigazione sono attivi anche su altri fronti. Dopo aver migliorato le funzionalità di Street View con la realtà aumentata, Google Maps è al lavoro per una nuova barra di ricerca - con bordi più rotondi e il nuovo logo dell’app al suo interno - e per aggiungere sempre più foto alle schede dei luoghi d’interesse. Per quanto riguarda l’utilizzo sui dispositivi iOS, chi ha istallato Google Assistant potrà ricorrere all’assistente vocale Ok Google anziché Siri.

Non ci sono né indiscrezioni né comunicazioni ufficiali sui tempi entro i quali i nuovi servizi saranno attivi. Tantomeno sul loro approdo in Italia, ma è lecito aspettarsi ulteriori dettagli nelle prossime settimane.