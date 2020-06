Google introduce il fact checking delle immagini

Sul proprio blog ufficiale, Google ha annunciato l’introduzione del fact checking delle foto presenti nella sezione “immagini” del motore di ricerca. L’obiettivo del colosso di Mountain View è rendere più facile per gli utenti verificare la veridicità dei contenuti presenti sul web, capire in quale contesto è stata scattata una fotografia, chi è il suo autore ecc. A partire da oggi, effettuando delle ricerche sul motore di ricerca sarà possibile imbattersi nell’etichetta “Fact Check” al di sotto dell’anteprima dell’immagine selezionata, contenente varie informazioni utili. Grazie a questa novità sarà più facile evitare i contenuti falsi, come i deep fake creati tramite l’intelligenza artificiale. L’etichetta permetterà di individuare con facilità le immagini fasulle e tramite un link rinvierà a un articolo di debunking.

La nuova etichetta

L’etichetta “Fact Check” accompagna i risultati di ricerca provenienti da fonti indipendenti e autorevoli che rispettano gli standard di Google e si affidano a ClaimReview, un framework open-source usato da vari editori all’interno delle pagine che devono essere sottoposte al fact checking. La verifica delle informazioni è già presente da alcuni anni in Google Search e in Google News. Negli Stati Uniti, in Brasile e in India anche su YouTube sono presente delle informazioni legate al fact checking dei contenuti. Google specifica che l’introduzione della nuove etichetta non modificherà in alcun modo il ranking dei contenuti: i primi risultati visualizzati saranno sempre quelli giudicati più rilevanti e affidabili.

L’estensione per browser di NewsGuard

Un altro strumento utile per combattere le fake news è l’estensione per browser di NewsGuard, società che fornisce valutazioni di credibilità e schede informative per migliaia di siti di notizie e informazione. Fino al primo luglio è possibile scaricarlo gratuitamente e utilizzarlo per visualizzare le schede informative di oltre 4.000 siti di notizie, che rappresentano il 95% del traffico delle notizie online, e scoprire quali portali pubblicano informazioni false o inaffidabili.