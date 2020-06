Alcatel 3X 2020 arriva in Italia: prezzi e caratteristiche

Debutterà sul mercato italiano dal prossimo 25 giugno in una sola variante da 4 GB di Ram e 64 GB di storage interno e in due colorazioni, Jewelry Black, Jewelry Green, a un prezzo di listino di 169 euro

È ufficiale. A quasi un anno dalla presentazione del fratello minore X3, avvenuta in occasione dell’edizione 2019 di IFA, il nuovo Alcatel 3X 2020 arriva in Italia. È uno smartphone Android che proprio come il modello precedente non ha molto da invidare ai dispositivi più avanzati.

Alcatel 3X 2020 debutterà sul mercato italiano dal prossimo 25 giugno in una sola variante da 4 GB di Ram e 64 GB di storage interno e in due colorazioni, Jewelry Black, Jewelry Green, a un prezzo di listino di 169 euro. Ecco nel dettaglio le sue specifiche tecniche.

Alcatel 3X 2020: tutte le caratteristiche

Con schermo IPS da 6,52 pollici con risoluzione HD+, il nuovo Alcatel 3X 2020 ha come sistema operativo Android 10 e come processore un SoC MediaTek Helio P22.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il modello che debutterà in Italia, con 4 GB di Ram e 64 di memoria interna, monta una quadrupla camera posteriore con sensore principale da 16 megapixel, affiancato da un ultra grandangolare da 5 megapixel, da un sensore di profondità da 2 megapixel e da una lente macro da due megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 8 megapixel ed è integrata nel notch a goccia presente sullo schermo. Quanto alla batteria, ne monta una da 5.000 mAh con ricarica tramite porta USB-C. “Le prestazioni fluide e una batteria da 5000 mAh ti consentono di goderti lo streaming HD, i giochi e altro ancora per un tempo più lungo e fluido”, spiegano gli sviluppatori nella descrizione ufficiale del nuovo smartphone.

Completano l’offerta, un sensore digitale di impronte situato sulla parte posteriore del dispositivo, la presenza del riconoscimento facciale, dell’accelerometro e del GPS e un jack audio da 3,5 mm.

In altri mercati debutterà un secondo modello di Alcatel 3X 2020 con 6 GB di Ram e 128 GB di storage interno. Questa variante vanta un comparto fotografico migliore rispetto al modello che debutterà in Italia il 25 luglio. Il modulo posteriore comprende quattro lenti: una principale da 48 megapixel, affiancata da 3 sensori rispettivamente da 5, 2 e 2 megapixel. La camera anteriore è, invece, da 13 megapixel.