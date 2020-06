Qualcomm Snapdragon 690, il 5G arriva sugli smartphone economici

Il nuovo SoC integra il modem Snapdragon X51 5G e permetterà anche ai dispositivi meno dispendiosi di connettersi alle reti di quinta generazione sub-6GHz NSA (Non Standalone) e SA (Standalone)

Portare il 5G anche sugli smartphone di fascia media: è per questa ragione che Qualcomm ha creato il system on a chip Snapdragon 690. Il nuovo SoC, infatti, integra il modem Snapdragon X51 5G e permetterà anche ai dispositivi meno dispendiosi di connettersi alle reti di quinta generazione sub-6GHz NSA (Non Standalone) e SA (Standalone), con velocità massime di download e upload rispettivamente di 2,5bps e 600Mbps. È previsto anche il supporto alle reti TDD e FDD, al Multi-SIM globale e alle tecnologie di Dynamic spectrum sharing (Dss).