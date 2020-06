Media italiani, tra fiducia e autorevolezza: report Reuters Institute

Come si sta muovendo il mondo dei media italiani? È la domanda a cui ha cercato di rispondere un report del Reuters Institute e dell'Università di Oxford analizzando i dati tra il 2013 e il 2020. La stampa è sempre più legata al locale, scrivono gli esperti, e si preferisce sempre di più informarsi attraverso gli smartphone. In continuo calo il numero di lettori di giornali di carta, mentre in generale la fiducia nei confronti delle news, sia online che dei media generalisti, è bassa.

In estrema sintesi, emerge che a fronte di una costante diminuzione dei lettori dei quotidiani, aumentano gli spettatori dei canali televisivi. Inoltre, il 63% del campione intervistato ha dichiarato di utilizzare prevalentemente lo smartphone per informarsi online.

In calo anche la fiducia



Gli italiani hanno poca fiducia in quello che leggono o vedono: si ferma infatti al 29% la percentuale di chi dice di fidarsi “in generale” delle notizie. Sale solo al 30% quella verso le ricerche online. Una buona notizia arriva per Sky Tg24 che è secondo, dopo Ansa, nella classifica dei brand che gli utenti ritendono più credibili, con il 74% del campione che ha fiducia piena nelle notizie condivise. Secondo posto anche come fonte di informazione on line.