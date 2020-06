Microsoft potrebbe lanciare Surface Duo prima di agosto

Secondo il giornalista di Windows Central Zack Bowden , Microsoft potrebbe lanciare Surface Duo , il suo nuovo smartphone pieghevole, prima del 5 agosto, il giorno in cui Samsung dovrebbe annunciare il Galaxy Fold 2. Non è la prima volta in cui si parla di una possibile uscita anticipata del nuovo dispositivo del colosso di Redmond sul mercato: già a marzo era circolata una voce di corridoio simile, anche se l’emergenza coronavirus aveva spinto la maggior parte degli addetti ai lavori a prenderla con le pinze. Inizialmente, Microsoft aveva annunciato che Surface Duo sarebbe stato lanciato verso la fine dell’anno, ma è possibile che nel corso dei mesi abbia modificato i suoi piani. L’arrivo del device segnerà il ritorno di Microsoft sulla scena smartphone dopo l’abbandono dei Windows Phone.

Le caratteristiche tecniche di Surface Duo

Nel corso delle ultime settimane sono trapelate alcune informazioni sulle possibile caratteristiche tecniche di Surface Duo. Il dispositivo dovrebbe essere dotato di un processore Snapdragon 855, non compatibile con le reti 5G, supportato da 6 GB di Ram, almeno 64 GB di memoria interna (nella versione base), e una batteria da 3460 mAh. Curiosamente, sembra che il device potrà contare su una singola fotocamera da 11 MP. Queste informazioni, non ancora confermate ufficialmente, si uniscono a quelle rese note da Microsoft nel corso dell’evento di presentazione dei nuovi dispositivi della linea Surface, svolto il 2 ottobre 2019 a New York. In quell’occasione, il colosso di Redmond ha spiegato che Surface Duo avrà due schermi AMOLED da 5,6 pollici (con risoluzione 1800x1350 pixel) che, quando il dispositivo verrà aperto, diventeranno un unico pannello da 8,3 pollici, utile per navigare più agevolmente o tenere aperte più applicazioni contemporaneamente come dimostrato da Microsoft in un video di presentazione. Per quanto riguarda il sistema operativo, lo smartphone sarà interamente basato su Android 10.