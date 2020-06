TikTok festeggia la Settimana dei Musei con varie iniziative online

La live degli Uffizi

approfondimento

In collaborazione con la creator Martina Socrate, venerdì 12 giugno le Gallerie degli Uffizi di Firenze mostreranno al pubblico i loro inestimabili capolavori in diretta streaming. La live, che inizierà alle 19:30, sarà un tour virtuale tra i celebri dipinti e sculture del museo fiorentino. “È già partito il conto alla rovescia: venerdì avremo una visita speciale, con una ospite molto speciale, che siamo felici di accogliere nelle sale della Galleria delle Statue e delle Piutture”, dichiara Eike Schmidt, il direttore degli Uffizi. “TikTokers, venerdì sera state con noi: in compagnia di Martina andremo tutti insieme alla scoperta dei più grandi capolavori dell’arte nella magica atmosfera degli Uffizi”.

La sfida #MuseoACasa

Oltre alle live, la Settimana dei Musei sarà contraddistinta da altre iniziative speciali, come l’hashtag challenge #MuseoACasa. “Se casa tua fosse un museo, come descriveresti i tuoi capolavori? Indossa i panni del critico d’arte e guidaci per un tour nel tuo #museoacasa”: è questa la sfida lanciata da TikTok agli utenti attivi sulla piattaforma. Il social ha anche messo a disposizione dei fruitori italiani la playlist MuseoACasa, ricca di canzoni che contengono riferimenti al mondo dell’arte, come “Il bacio di Klimt” di Emanuele Aloia, “The ballad of Mona Lisa” di Panic! At The Disco o “Mica Van Gogh” di Caparezza.