Facebook, in arrivo tema scuro sull’app Android

Il tanto richiesto tema scuro, già disponibile su WhatsApp, Instagram e su Messenger, potrebbe arrivare molto presto anche sull’app Facebook per Android.

A svelare il prossimo debutto della Dark Mode sulla versione Android della piattaforma è il sito specializzato 9to5Google, che analizzando l’ultimo apk dell’app, è riuscito a scovare interessanti novità in arrivo. Stando alle indiscrezioni, il colosso di Mark Zuckerberg sarebbe al lavoro per rilasciare un sostanzioso aggiornamento che dovrebbe portare con sé, oltre alla tanto attesa Dark Mode, anche un sistema in grado di notificare gli utenti in merito alla situazione attuale legata all’emergenza coronavirus.

Tutte le novità in arrivo

Gli screenshot pubblicati sul sito specializzato non lasciano spazio a dubbi. Il tema scuro sembra essere quasi pronto. Se le indiscrezioni saranno confermate, potrà essere attivato tramite un interruttore dedicato. Gli utenti potranno comunque scegliere l'impostazione per cui l'app si adeguerà automaticamente al tema scelto per il sistema.

Tra le novità, stando a quanto riporta la fonte, Facebook sarebbe al lavoro anche su una nuova sezione, che probabilmente ospiterà grafici e statistiche relativi alla diffusione del coronavirus nel mondo, fornendo dati precisi per ogni Paese.

È previsto anche l’arrivo di una nuova interfaccia per lo strumento "Tempo trascorso su Facebook”. Tuttavia, ad ora, si tratta solo di indiscrezioni. Bisognerà attendere eventuali futuri annunci da parte di Facebook per avere notizie certe a riguardo.

Instagram, in fase di test integrazione con Facebook Messenger

Ci sono novità anche per Instagram. Il popolare social network del gruppo Facebook incentrato sulla fotografia sta testando l’integrazione con Messenger. A svelare i piani dell’azienda è stato uno sviluppatore che è riuscito a attivare l’opzione su cui è al lavoro il social network rendendo visibile la voce “Get Messenger in Instagram“. “Come accennato in precedenza, stiamo lavorando per far funzionare i nostri servizi di messaggistica su tutte le nostre app. Questo è un prototipo iniziale, che non stiamo testando esternamente”, ha chiarito il social in un post pubblicato su Twitter.