PS5, i primi giochi della next gen saranno presentati giovedì 4 giugno

Era nell’aria già da alcune settimane, ma ora è ufficiale: alle 22:00 (ora italiana) di giovedì 4 giugno Sony presenterà i giochi next gen che accompagneranno il lancio di PlayStation 5. L’azienda giapponese ha annunciato l’evento tramite un breve video pubblicato sui suoi canali social, che non sembra nascondere particolari indizi su ciò che sarà svelato al grande pubblico. Dato che l’appuntamento sarà interamente incentrato sui videogiochi, sembra probabile che il design finale della console sarà svelato in un’altra occasione. I giornalisti Jeff Grubb e Jason Schreier ipotizzano che potrebbe essere presentato verso fine agosto. Come si evince dal post pubblicato sul blog di PlayStation, l’evento dedicato ai giochi next gen sarà trasmesso in diretta su Twitch e YouTube.