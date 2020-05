Efootball PES 2020, l’Italia è campione d'Europa

Il rinvio degli Europei, posticipati all’anno prossimo per via della pandemia di Covid-19, non ha fermato il campionato virtuale di Pes. L’Italia si è fatta valere sui campi da gioco virtuali conquistando il primo campionato europeo di eFoot della storia

Il rinvio degli Europei, posticipati all’anno prossimo per via della pandemia di coronavirus, non ha fermato il campionato virtuale di Pes.

L’Italia si è fatta valere sui campi da gioco virtuali conquistando il titolo di Campione d’Europa. È il primo trofeo nel mondo dell’eFoot conquistato in eFootball PES 2020.

In finalissima contro la Serbia, dopo aver vinto contro Israele e Francia nei quarti di finale e in semifinale, la Nazionale Azzurra si è aggiudicata la medaglia d’oro ai campionati europei virtuali di Pes con due punti di vantaggio sulla squadra rivale.

Gol decisivo segnato da Insigne

Il trionfo della Nazionale italiana si deve ai quattro ePlayer azzurri, Rosario "Npk_02" Accurso, Nicola "nicaldan" Lillo, Carmine "Naples17x" Liuzzi e Alfonso "AlonsoGrayfox" Mereu e alla loro grande abilità sul campo da gioco virtuale. Il gol decisivo è stato quello segnato da Carmine con Lorenzo Insigne allo scadere di un match super combattuto e con risultato in bilico fino all'ultimo minuto, che ha reso ininfluente la sconfitta di Rosario ‘Npk_02’ Accurso. La squadra, nelle semifinali si è fatta valere anche contro la Francia, indicata alla vigilia come la grande favorita per la vittoria dell’Europeo.

Ecco di seguito i risultati delle varie partire disputate dalle sedici nazionali qualificate nella fase finale.

• Quarti di finale

Olanda-Romania 1-2

Spagna-Serbia 1-2

Italia-Israele 2-0

Francia-Croazia 2-0

• Semifinali

ITALIA-Francia 2-0

Serbia-Romania 2-1

• Finale

Italia-Serbia 3-1

Pes 2020, confermato per il 4 giugno il dlc con gli Europei

La vittoria dell’Italia al primo campionato europeo di eFoot della storia arriva a pochi giorni dal rilascio dell'aggiornamento “UEFA EURO 2020”, inizialmente annunciato per il 30 aprile, ma rinviato sempre a causa coronavirus. La data da segnare sul calendario, come recentemente confermato dagli sviluppatori del titolo in un Tweet, è il 4 giugno.

“Siamo lieti di annunciare che il contenuto posticipato di UEFA EURO 2020 arriverà su #eFootballPES2020 giovedì 4 giugno con tutte le 55 squadre nazionali dell’UEFA, due nuovi stadi e altro ancora!”, si legge sul post pubblicato sulla piattaforma di microblogging.