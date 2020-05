Switch, BioShock: The Collection richiede un download extra da 31 GB

BioShock: The Collection si prepara ad approdare su Nintendo Switch. La raccolta, contenente tutti i giochi della saga ideata da Ken Levine, sarà disponibile per la console ibrida dal prossimo 29 maggio. I giocatori interessati ad acquistarla potrebbero essere costretti a fare un po’ di spazio sui loro Switch: la versione fisica del gioco, infatti, richiederà un download extra di almeno 31 GB. All’interno della cartuccia sono presenti solo gli atti di apertura di BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered e BioShock Infinite: The Complete Edition. Tutte le altre parti dei giochi dovranno essere scaricate sulla memoria della console o su una scheda microSD.

Tra mare e cielo

Come accennato, BioShock: The Collection contiene tutti e tre i giochi della nota saga di FPS nata nel 2007 su Pc e Xbox 360. I primi due episodi sono ambientati a Rapture, una città sottomarina nata dalla visione utopica del magnate Andrew Ryan. Fondata con le migliori intenzioni, la metropoli è però presto sprofondata nel caos, anche a causa del divario tra i ricchi e i poveri. In questo affascinante contesto si muove Jack, il personaggio controllato dal giocatore, che nel corso dell’avventura dovrà farsi strada tra orde di nemici armati fino ai denti e scoprire la verità sull’oscuro passato di Rapture. Il terzo capitolo della serie, “Infinite”, è invece ambientato sulla città volante Columbia ed ha per protagonista Booker DeWitt, un detective coinvolto suo malgrado nella ricerca di una donna di nome Elizabeth.

