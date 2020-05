Apple Glass, indiscrezioni sui nuovi occhiali per la realtà aumentata

Nel futuro di Apple potrebbero esserci degli occhiali per la realtà aumentata. A indicarlo sono varie indiscrezioni diffuse nelle ultime ore dal leaker Jon Prossler, riguardanti le caratteristiche, il prezzo e la possibile data di uscita del nuovo dispositivo indossabile dell’azienda di Cupertino. Tutte queste informazioni hanno risvegliato l’interesse degli appassionati nei confronti di un progetto che dopo la sfortunata epopea dei Google Glass sembrava aver perso il suo appeal.

Prezzo e caratteristiche

Secondo Prossler, gli Apple Glass dovrebbero essere venduti a 499 dollari. Questa cifra non includerebbe i costi delle lenti che, in base alle necessità degli utenti, potrebbero essere graduate o normali. Una caratteristica renderebbe gli Apple Glass utilizzabili come veri e propri occhiali da vista su prescrizione per miopi e astigmatici. Esclusa, almeno per ora, la presenza di lenti fotocromatiche o polarizzate. Proprio come i primi modelli di Apple Watch, gli occhiali funzioneranno in pairing con l’iPhone. Prossler spiega che i primi prototipi degli Apple Glass sono stati realizzati con una struttura in policarbonato, tuttavia il prodotto finale dovrebbe essere in metallo o forse in entrambi i materiali. Gli occhiali, dal look minimale, non avranno una fotocamera integrata, ma potranno contare su un sensore Lidar installato nella parte destra, che si occuperà di gestire le esperienze in realtà aumentata.

Interfaccia e possibile data d’uscita

L’interfaccia degli Apple Glass, nota come “Starboard”, dovrebbe materializzarsi direttamente sulle lenti degli occhiali. Prossler spiega che gli utenti potranno interagire con essa tramite delle gesture, che saranno riconosciute dal sensore Lidar. Gli occhiali dovrebbero essere accompagnati da una custodia contenente un sostegno in plastica per la ricarica wireless. Apple dovrebbe svelare ufficialmente il progetto in occasione della conferenza di presentazione degli iPhone 12, prevista per ottobre. Se tutto andrà come previsto, gli occhiali dovrebbero fare il loro debutto sul mercato verso la fine del 2021 o nel corso del 2022.